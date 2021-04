Voto per i fuori sede, depositato alla Camera il Ddl sulla proposta del Collettivo Valarioti

CATANZARO È stata depositata ieri a Montecitorio la proposta di legge redatta dai costituzionalisti Curreri e Bin, su impulso del Collettivo Valarioti, presentata già due settimane fa dal Presidente della I Commissione alla Camera, Brescia, ai capigruppo.

Questo testo norma la predisposizione di un sistema di voto che consenta alle cittadine e ai cittadini fuori sede di poter esprimere il proprio suffragio nelle Prefetture della Provincia di domicilio.

«A tale risultato, – si legge in una nota del “think tank di studenti e ricercatori – prima tappa del percorso parlamentare, si è giunti grazie all’impegno e alla disponibilità di MoVimento 5 Stelle, L’Alternativa c’è e Più Europa, firmatari della proposta per il tramite di alcuni loro rappresentanti. Il Collettivo è sempre stato tuttavia consapevole dell’imprescindibilità della ricerca di un consenso politico trasversale agli schieramenti, e per questo ha fin da subito interloquito con tutto l’arco delle forze parlamentari. Tutte si sono sempre dette in linea con l’obiettivo di approvare una legge in tempo utile al voto d’autunno e per questo motivo rivolge loro l’appello a dare concretezza a questa promessa».

La sfida, aggiungono, «è ora quella di esercitare la giusta pressione sul Parlamento, perché venga portato a compimento l’iter legislativo.

Le Reti, nazionale e regionale, nate su nostro stimolo, hanno creato una base che però non può bastare a se stessa. C’è bisogno infatti di mobilitazione e di sostegno, attraverso tanti tipi di azioni concrete: supportando l’adozione della delibera da parte di Comuni ed enti locali, anche fuori dalla Regione Calabria; stimolando l’adesione di realtà associative e sezioni di partito al nostro Manifesto; firmando e diffondendo la petizione che abbiamo lanciato su change.org .

Infine, è altrettanto fondamentale la convocazione di un tavolo presso la Conferenza Stato-Regioni perché si discuta la tutela dei diritti di tutti i fuorisede che saranno interessati dal voto, così come da richiesta del Consiglio Regionale della Calabria che ha approvato un’apposita mozione lo scorso 19 aprile

L’obiettivo del Collettivo rimane di conseguenza duplice: riuscire a far votare i fuorisede a distanza, già a partire dalla tornata elettorale d’autunno, e così creare un precedente che possa spianare la strada ad altre leggi che normano la materia elettorale per le elezioni politiche, europee e i referendum».