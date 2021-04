Cosenza, sei contagi registrati all’Inrca

COSENZA Sono sei le persone risultate positive al Covid presenti nell’Inrca, presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza. Si tratta, nello specifico, di cinque pazienti e un medico. Il virus è entrato con forza nelle stanze della struttura che conta 59 posti letto. Il personale medico e sanitario impegnato, svolge quotidianamente attività clinico-assistenziale sui pazienti ricoverati. Tutti saranno sottoposti a tampone, nelle prossime ore, per circoscrivere il contagio e capirne la diffusione. In un momento decisamente delicato per la città di Cosenza e l’intera provincia bruzia costantemente minacciate dall’aumento dei contagi e dalla rapida diffusione del virus, il rischio di un focolaio deve essere necessariamente evitato. (f.b.)