Patrick Zaki è cittadino onorario di Cinquefrondi

CINQUEFRONDI Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato nel suo Paese e messo in carcere per aver difeso i diritti universali dell’uomo, è cittadino onorario di Cinquefrondi. Lo ha deliberato il Consiglio del Comune reggino nella Piana di Gioia Tauro con una decisione a larghissima maggioranza. «Si tratta di una scelta che si inserisce nel solco della tradizione del nostro comune che abbiamo voluto ribattezzare ‘la città dei Diritti'” ha detto il sindaco Conia a conclusione del Consiglio comunale nel quale è stato votato anche un ordine del giorno a sostegno della Legge Zan. Qualche mese fa Cinquefrondi intitolò una via a Stefano Cucchi».