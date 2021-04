CATANZARO «Ha ragione il Presidente Draghi: abbiamo bisogno di combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza per modernizzare il Paese ma anche di onestà, intelligenza e gusto del futuro per vincere corruzione, stupidità e interessi costituiti. Si chiama capitale sociale e non è meno importante delle risorse finanziarie». Così il deputato Antonio Viscomi, capogruppo del Pd in Commissione Lavoro a margine delle dichiarazioni del premier sul Pnrr.