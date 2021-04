Morcavallo: «Ingiustificabile l’assenza di Carmine Vizza al Consiglio comunale. Si dimetta»

COSENZA «Nella seduta di martedì del Consiglio Comunale, tra i vari punti all’ordine del giorno, vi era la discussione sull’emergenza Covid nella città di Cosenza. Un argomento assai importante, scivolato via frettolosamente e soprattutto segnato dalla rumorosa assenza dell’assessore comunale al “Benessere e qualità del tempo e dello spazio”, Carmine Vizza». E’ quanto sostiene – in una nota – il consigliere comunale e presidente della Commissione controllo e garanzia di Palazzo dei Bruzi, Enrico Morcavallo. «In collegamento, seppur tra incomprensibili e molteplici difficoltà tecniche – aggiunge – ho preso parte al dibattito chiedendo lumi sulla mancata presenza dell’assessore, che nelle vesti di delegato del Comune ha preso parte negli ultimi mesi ad alcune riunioni della Task Force Covid-19 dell’Asp di Cosenza». «Mi chiedo – sostiene ancora Morcavallo – come mai non abbia inteso partecipare alla riunione del civico consesso dedicata, in parte, proprio alla spinosa questione sanità e dunque al benessere dei cittadini». «Inutile sottolineare – continua – quanto fosse necessario il suo apporto alla discussione, d’altro canto i contagi a Cosenza non accennano a diminuire, come dimostrano i dati e i numeri contenuti nei bollettini, la pressione sull’ospedale Annunziata pare essersi leggermente allentata ma l’emergenza resta, così come ancora permangono irrisolte le questioni legate all’assunzione di nuovo personale medico e sanitario in grado di rimpolpare gli organici ridotti all’osso di chi combatte, in trincea, contro il virus». «Preso atto del silenzio di Vizza, ho ritenuto opportuno chiederne le dimissioni. Il suo comportamento non è accettabile e giustificabile».

Il nuovo piano traffico di Piazza Bilotti

Tra i dodici punti all’ordine del giorno, in Consiglio comunale, anche la questione legata alla viabilità di Piazza Biotti. «Nel corso del Civico consesso – ha sottolineato Morcavallo – ho avuto modo di illustrare la proposta avanzata dalla Commissione che dirigo e riferita al nuovo piano traffico su Piazza Bilotti. Il ripristino del senso unico di marcia è stato sollecitato più volte nel corso delle sedute di commissione anche dagli altri colleghi consiglieri. Tutti concordi nel chiedere una soluzione ai tanti nodi irrisolti della viabilità e del traffico veicolare in un’area che considero il cuore pulsante della città». La proposta ha ottenuto l’unanimità dei consensi dei presenti.