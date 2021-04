FUSCALDO Un 45enne è stato accoltellato nella serata di mercoledì a Fuscaldo Marina. L’uomo avrebbe riportato gravi ferite ed è stato ricoverato all’ospedale di Paola, dove è mantenuto sotto osservazione in attesa di un intervento chirurgico. In corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Paola sull’episodio. Non si conoscono ancora i motivi dell’aggressione, mentre i militari sono alla ricerca dell’uomo che avrebbe assestato le coltellate.