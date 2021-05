Vax Day, domani nessuna vaccinazione all’ospedale da campo di Cosenza

COSENZA Oggi, in Calabria, il primo dei quattro “Vax days”, le giornate di campagna vaccinale in programma fino al 4 maggio. Domani, però l’ospedale da campo di Cosenza individuato come uno dei 21 hub aderenti all’iniziativa, sarà chiuso per sanificazione. Dopo 15 giorni di vaccinazioni no stop, l’ospedale da campo di Vaglio Lise si fermerà per 24 ore. La campagna di inoculazione del siero anti Covid proseguirà a partire da lunedì 3 maggio. I punti vaccinali dislocati su tutto il territorio apriranno, dalle ore 9 alle ore 22, agli over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver. Agli over 80 e ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri il siero Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. Per prenotarsi, si può chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66 o sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. (f.b.)