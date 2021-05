Isola Capo Rizzuto proporrà la cittadinanza onoraria per Patrik Zaki

ISOLA CAPO RIZZUTO Il presidente del Consiglio Comunale di Isola Capo Rizzuto, Luigi Rizzo, ha convocato la massima assise cittadina per giovedì 6 maggio alle ore 15.30 in prima convocazione, con seduta ordinaria. Di particolare rilevanza, tra i punti all’ordine del giorno, la discussione n° 4 inerente il conferimento della cittadinanza onoraria all’attivista egiziano Patrik George Zaki. Studente presso l’Università di Bologna, il giovane Patrik è stato catturato dai servizi segreti egiziani il 7 febbraio 2020 presso l’Aeroporto del Cairo, dov’era appena tornato dall’Italia per far visita ai parenti. Con quest’atto, voluto dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, l’amministrazione vuol mostrare piena solidarietà al giovane attivista e rafforzare la cooperazione, la tutela e la promozione in materia di diritti umani. Quello di Patrik sarà l’ultimo punto all’ordine del giorno, nelle precedenti discussioni verranno prima approvati i verbali della seduta precedente; poi si discuterà del rendiconto di gestione per l’esercizio 2020; infine, l’approvazione del regolamento comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato. La seduta avrà luogo all’interno della Sala Consiliare Comunale sita in Palazzo Barracco, ingresso lato Via Annunziata. Come noto, a causa delle restrizione dovute ai protocolli per il contenimento dell’epidemia Covid-19, l’adunanza non sarà aperta al pubblico ma sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’ente.