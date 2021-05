Omicidio Aneliya Dimova, accolte alcune eccezioni sollevate dalla difesa

PAOLA Continua il processo legato alla morte di Aneliya Dimova, donna di origini bulgare ma residente a Belvedere Marittimo, uccisa la notte tra il 30 agosto e l’1 settembre 2020. Questa mattina, al Tribunale di Paola, l’avvocato Alberto Grimaldi – difensore di Giuseppe Andrea Renda ritenuto dall’accusa responsabile del delitto – come questione preliminare ha ribadito l’eccezione di mancata specificazione dell’aggravante dei motivi abbietti e futili e di nullità del capo di imputazione relativo al suo cliente. Dopo due ore di camera di consiglio la Corte ha accolto l’eccezione sollevata dal legale, citando anche alcune sentenze e ripercorrendo la logica argomentativa dell’avvocato Grimaldi e invitando il pm a specificare meglio la stessa imputazione. Su tale nuova formulazione accusatoria, la Corte ha concesso alla difesa un termine per controdeduzioni e produzioni, rinviando all’udienza del 24 giugno per il prosieguo. (f.b.)