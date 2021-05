Covid, oltre venti positivi in una Rsa di Castrolibero

CASTROLIBERO Il virus entra, di nuovo, nelle Rsa. Nelle strutture che garantiscono assistenza e cura agli anziani il Covid trova terreno fertile nonostante ospiti e dipendenti siano vaccinati. Accade a Castrolibero, in provincia di Cosenza: a Villa Flora sono oltre 20 le persone risultate positive. Nonostante le due dosi di siero anti Covid ricevute nelle settimane scorse, ben 23 ospiti su 24 ospiti risultano positivi e sono tutti asintomatici e in buone condizioni di salute. Due, invece, gli operatori positivi sui dieci in servizio. La situazione viene monitorata costantemente e con estrema attenzione, la virulenza delle varianti spaventa e preoccupa e non concede distrazioni. Il virus non molla la presa nel cosentino, anche se i contagi sono in calo, cresce il numero dei decessi: sei i morti registrati nelle ultime 24 ore causa Covid. Per quanto riguarda i positivi, sono 91 i contagi riscontrati su 412 tamponi effettuati. Cala il numero dei ricoveri e questa, almeno per il momento, è la notizia più importante nella lotta al virus.