Deteneva carabina ad aria compressa nel Parco della Sila, denunciato

COSENZA I militari della Stazione Carabinieri Parco di Cava di Melis dipendenti dal Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto P.N. “Sila” di Cosenza durante un servizio di controllo del territorio hanno, nei giorni scorsi, denunciato un uomo di Rovito per introduzione di una carabina ad aria compressa e relativo munizionamento all’interno dell’area protetta silana, In particolare i militari hanno sorpreso l’uomo, nel comune di Casali del Manco (CS) nelle immediate vicinanze dell’area ZSC (zona speciale di conservazione) denominata palude di Ariamacina ricadente in zona 1 del Parco Nazionale della Sila, nel mentre deteneva una carabina ad aria compressa. Questa, ai sensi del regolamento di trasporto delle armi dell’Ente Parco Nazionale della Sila è definita oggetto assimilata alle armi e pertanto lo stesso ne vieta l’introduzione, il trasporto e l’esportazione nel territorio del Parco, salvo che con specifiche autorizzazioni rilasciate dallo stesso Ente Parco, di cui l’indagato ne era sprovvisto.