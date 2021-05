«Fratelli d’Italia non si tira indietro, Wanda Ferro nome eccezionale»

CATANZARO Dalle dinamiche nazionali ai loro effetti in Calabria in vista delle elezioni regionali. In un’intervista al Corriere della Calabria il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, si sofferma sui temi di maggiore attualità politica, annunciando che nella prossima settimana ci sarà un primo tavolo del centrodestra per la designazione delle candidature e «rapidamente si andranno a scegliere i nomi più adatti». Per Lollobrigida Fratelli d’Italia ha «una donna eccezionale come Wanda Ferro» ma «discuteremo con gli alleati nel clima di collaborazione che sempre cerchiamo».

Onorevole Lollobrigida, il centrodestra a livello nazionale non sembra più granitico come una volta, con una parte che è al governo e un’altra – Fratelli d’Italia – all’opposizione: cosa sta succedendo?

«Abbiamo fatto legittime scelte diverse a livello nazionale ma governiamo in 14 Regioni e migliaia di Comuni insieme con ottimi risultati. La coalizione di centrodestra resta l’unica alternativa al Pd e al Movimento 5 Stelle».

In queste ultime ore c’è un serrato botta e risposta tra voi e la Lega, Fratelli d’Italia ha chiesto a Salvini di convocare il tavolo ufficiale per le candidature alle prossime elezioni: in effetti il centrodestra sembra in altissimo mare…

«Mercoledì si svolgerà un primo incontro e rapidamente si andranno a scegliere, tra i tanti nomi in campo, i più adatti a guidare Comuni e Regioni al voto».

Fratelli d’Italia è data in costante e notevole crescita, a scapito soprattutto dalla Lega: anche questo spiega la freddezza di queste ore nei rapporti tra voi e il Carroccio di Salvini?

«Noi facciamo il nostro lavoro di opposizione patriottica, leale e coerente con gli elettori ma capace anche di proporre costantemente soluzioni ai problemi degli italiani. Per questo cresciamo».

Le tensioni della coalizione a livello nazionale avranno effetti in Calabria? In Calabria la partita è chiusa? Fratelli d’Italia come si pone in vista delle Regionali calabresi?

«La Calabria è una regione bellissima e ricca di potenzialità. Merita il meglio per mettere a frutto il lavoro pregevole della compianta Jole Santelli. Ci sono tanti nomi autorevoli per guidarla tra i quali quello di un’altra donna eccezionale come Wanda Ferro. Discuteremo con gli alleati nel clima di collaborazione che sempre cerchiamo mettendo a disposizione nel quadro nazionale le nostre migliori potenzialità».

Ci sono molte polemiche – anche interne, sia pure sottotraccia – all’attuale guida della Regione da parte del presidente reggente Spirlì della Lega: cosa ne pensa?

«Spirlì si è trovato a guidare la regione per quello che doveva essere un tempo limitatissimo in un momento difficilissimo. Non abbiamo condiviso il rinvio delle elezioni ma da parte nostra non vi è stata alcuna polemica».

Anche in Calabria Fratelli d’Italia è data in forte espansione: questo da cosa dipende? E cosa fare per evitare il rischio di accogliere e magari candidare anche personaggi “borderline”?

«Il problema delle liste esiste e purtroppo coinvolge tutte nonostante la grande attenzione che abbiamo in fase istruttoria. Anche stavolta faremo la massima attenzione e rinunceremo volentieri anche a importanti di voti se su questi poggiasse l’ombra della criminalità. Fratelli d’Italia è e vuole restare un partito di persone capaci e perbene». (a. cant.)