Anche a Cosenza una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni

COSENZA Anche a Cosenza sarà collocata, sull’esempio di quanto accaduto in altre città italiane, una panchina gialla intitolata a Giulio Regeni. La breve cerimonia è in programma, per iniziativa di Banca Mediolanum che l’ha promossa, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza, domani, lunedì 10 maggio, alle ore 17,00, in corso Mazzini (salita Pagliaro). A cinque anni dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano, dottorando presso l’Università di Cambridge, torturato ed ucciso in Egitto, tra gennaio e febbraio del 2016, mentre ancora non è stata fatta luce sulla sua tragica vicenda e la verità è ben lungi dall’essere accertata, Banca Mediolanum intende ricordare Giulio Regeni donando alla città di Cosenza una panchina gialla (giallo è il colore di Giulio, solare e splendente). La panchina intitolata a Giulio Regeni sarà collocata domani, lunedì 10 maggio, alle ore 17,00, su Corso Mazzini (salita Pagliaro) accanto a quella, di colore rosso, intitolata alla giornalista Maria Rosaria Sessa, uccisa nel 2002, e posizionata nel 2017 per ricordare, insieme a lei, tutte le donne vittime di femminicidio. Alla cerimonia per la collocazione della panchina gialla intitolata a Giulio Regeni parteciperanno il Network Regional Manager di Banca Mediolanum, Ugo Lombardi, responsabile commerciale di Puglia, Matera e Calabria, e il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Nel corso della cerimonia sarà data lettura di una lettera che sarà inviata, per l’occasione, dai genitori di Giulio Regeni.