Vaccinazioni, la Calabria sempre penultima ma con un ritmo più spedito

CATANZARO Sono 23.667.315 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia. È l’ultimo dato aggiornato nel report online del governo. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 7.264.758. Con riferimento alle regioni, nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate la Calabria è penultima con l’82% (somministrate 662.550 dosi sulle 807.950 consegnate), ma è vicinissima alla Sardegna (82,1%) mentre l’ultima è Sicilia (79,3%), la media nazionale è 87,9%. In Calabria le dosi sono state somministrate a 140.4332 over 80, 199.758 soggetti fragili e caregiver, 87.063 operatori sanitari, 26.261 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 27.836 ospiti di strutture residenziali, 63.360 fascia 70-79 anni, 52.982 fascia 60-69, 29.187 personale scolastico, 16.518 comparto sicurezza e difesa, 19.152 “altro”.