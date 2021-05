Panico e fuga sul tetto a Catanzaro Lido per l’incendio di uno studio medico – FOTO

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro (sede centrale e distaccamento di Sellia Marina) sono intervenute, con supporto di autobotte e autoscala, in via Nazario Sauro, nel quartiere marinaro del comune di Catanzaro per l’incendio di una abitazione.Interessato dalle fiamme un appartamento adibito a studio medico sito al secondo piano di una palazzina di 5 piani fuori terra.

Fuga sul tetto

Il fumo nero e denso originatosi dalla combustione si è incanalato nella tromba delle scale creando panico negli appartamenti sovrastanti: in particolare, quattro persone residenti all’ultimo piano si sono rifugiate sul tetto dello stabile e sono state evacuate con l’ausilio dell’autoscala.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intero stabile ed alla messa in sicurezza del sito. Non risultano danni a persone. Al momento, in via precauzionale, lo studio è da considerarsi inagibil, così come parte dell’appartamento sovrastante in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali più approfondite.