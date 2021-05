Unioncamere Calabria, al via corso formazione per le imprese

CATANZARO Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe network organizza e promuove, in collaborazione con Apre – Agenzia per la promozione della ricerca europea e national contact point italiano per i programmi horizon Europe, il corso di formazione ‘Opportunità per le imprese nello European innovation council (Eic)’.

«La fase pilota dello european innovation council – Eic 2019-2020 – è detto in una nota – si propone di selezionare e supportare Pmi, spin off e start up innovative nello sviluppo delle loro innovazioni per favorirne la crescita e la competitività sui mercati internazionali. Il corso on line, di prossima realizzazione, sarà articolato in tre webinars (27 maggio/15-24 giugno 2021). Le tematiche specialistiche al centro dell’attività di formazione verteranno sulle opportunità per le imprese nello European innovation council – Q&A e spazieranno dalle novità introdotte dall’Eic accelerator (ex Sme Instrument), modalità di partecipazione, requisiti e meccanismi di funzionamento dell’Equity fino ad approfondirne le potenzialità di finanziamento per aziende e start up a vocazione fortemente innovativa con l’obiettivo di accelerare i processi di crescita sui mercati europei e globali (scaling up)». «Saranno fornite, inoltre – prosegue il comunicato – , le basi per la conoscenza di alcuni strumenti operativi fondamentali ai fini di una completa e vincente preparazione della proposta progettuale: “pitch”, tecnica di presentazione vincente della propria idea di business, web meeting e altri strumenti utili. La partecipazione ai webinars è gratuita, previa registrazione entro il 23 Maggio 2021.Saranno ammessi a partecipare i primi cinquanta iscritti per ordine di registrazione. A chiusura del ciclo di webinars, sarà possibile richiedere degli appuntamenti personalizzati e gratuiti con gli esperti di Apre- Agenzia per la promozione della ricerca europea e national contact point italiano per i programmi Horizon Europe. Per saperne di più, è possibile visitare la pagina eventi del sito Enterprise Europe network di Unioncamere Calabria https://een.unioncamere-calabria.it/eventi-4.