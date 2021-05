Il contagio è in discesa, da domani Montalto sarà zona gialla

MONTALTO «Cari concittadini, da domani Montalto sarà zona gialla come il resto della Calabria. Ho aspettato fino a quest’ora per avere la certezza di poter scongiurare ulteriori interventi della Regione». Lo scrive il sindaco di Montalto Caracciolo: «I numeri dei contagi sono ancora alti, ma fortunatamente in discesa. Il mio invito a non abbassare la guardia vale oggi più di ieri. La zona gialla dà maggiori libertà rispetto alla rossa, ma non conferisce la patente per il ritorno alla normalità a nessuno. È necessario pertanto rispettare le regole che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, tra cui quelle essenziali: mascherine anche all’aperto, divieto di assembramento, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Facciamolo per il bene di tutti, facciamolo per le nostre attività commerciali in grande sofferenza sul territorio comunale. Facciamolo per non rischiare nuove restrizioni».