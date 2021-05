«La finale di Champions a Reggio? Magari un’altra volta»

REGGIO CALABRIA «Ricorderemo la tua cortese disponibilità ed il tuo gentile invito». Ha risposto così il presidente del Comitato Esecutivo Uefa Aleksander Ceferin, all’offerta del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà di rendere disponibile lo stadio “Oreste Granillo”, per ospitare la finale di Champions League 2021 tra Chelsea e Manchester City.

«Caro signor sindaco – ha scritto nella sua risposta Ceferin grazie per la sua gentile lettera di proposta per ospitare la finale dell’UCL in programma il 29 maggio 2021. Anche se non ho dubbi che la tua città, splendida e molto ricca culturalmente, sarebbe un luogo perfetto per poterla ospitare, purtroppo non sarà possibile per noi accettare la tua gentile offerta poiché abbiamo già preso un accordo diverso. Tuttavia – ha concluso – ricorderemo la tua cortese disponibilità e il tuo gentile invito».