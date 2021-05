Enoturismo, al via l’educational itinerante de iGreco

CARIATI Dai vitigni di Malvasia che crescono sul Pollino anche ad 800 metri sul livello del mare; alle grandi aree enologiche che passano dalle Terre di Cosenza, a Cirò e fino a Lamezia; dallo zibibbo del vibonese, alla viticoltura eroica del reggino; dal Greco Bianco, tra i vitigni più antichi al mondo; all’autoctono Gaglioppo, vitigno alla base della maggior parte dei vini rossi calabresi che caratterizza la zona di produzione dell’antica Kroton. – Ecco il nuovo evento di responsabilità sociale iGreco: proporre agli operatori un viaggio virtuale e sensoriale nella Calabria del vino.

Terra di vini, radici ed esperienze

È, questo, il filo conduttore dei percorsi formativi itineranti sull’enoturismo, sulla conoscenza del patrimonio vitivinicolo e, in generale, sull’accoglienza consapevole nella ristorazione che toccherà per i prossimi mesi i pubblici esercizi e le attività di ristorazione della Calabria. – È quanto fa sapere Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne dell’Azienda sottolineando che anche questa nuova iniziativa, sulla base dell’esperienza consolidata del Tasting Tour, si muoverà tra i due mari e l’entroterra della penisola regionale.

Curato da Tommaso Caporale, sommelier ISF (International Sommelier Foundation), brand manager e ambassador dell’Azienda e protagonista in questi giorni della trasmissione Pizza Talent Show (Alice Tv) nel ruolo di Mister Bollicine, insieme alla presentazione della pluripremiata e esperienza imprenditoriale di Cariati, l’educational si concentrerà sull’offerta enologica regionale. Gli incontri si focalizzeranno sui vitigni e le denominazioni che caratterizzano le diverse aree della Calabria; sulle tecniche di servizio, mescita e degustazione e sui processi di vinificazione e sulle tecniche di spumantizzazione, con le sue grandi potenzialità. Non mancherà la degustazione guidata dei vini iGreco.

Si tratterà di un percorso rapido, snello ma nello stesso tempo concreto che consentirà ad ogni operatore di acquisire un bagaglio generale e immediatamente spendibile sul campo, sul mondo dei vini e della loro presentazione al cliente. L’obiettivo è quello di incentivare la preferenza nella selezione dei vini calabresi oltre che aumentare la consapevolezza della ristorazione regionale sullo straordinario patrimonio del terroir. Per ricevere informazioni e manifestare la disponibilità ad ospitare una tappa dell’educational è possibile contattare i numeri di telefono 0983.969441 e 371.3000379.