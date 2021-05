«Ponte sullo Stretto, dibattito pubblico fondamentale»

ROMA Sul ponte sullo Stretto di Messina «sarà fondamentale il dibattito pubblico», secondo il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. «Oggi – afferma in un’intervista ad Avvenire – c’è la novità dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, inserita nel Pnrr, oltre la Palermo-Catania-Messina. Abbiamo inviato al Parlamento la relazione tecnica del gruppo di lavoro istituito ad hoc dall’amministrazione che ci ha preceduto, in cui si suggerisce un ponte a una o più campate, ma previo uno studio di fattibilità tecnico-economica. Poi sarà fondamentale il dibattito pubblico, così come previsto dalla Legge, con il coinvolgimento di istituzioni e enti territoriali. Proprio in questi giorni c’è un evento sul Terzo valico dei Giovi durante il quale vengono presentate quelle che chiamiamo “opere di compensazione”, ma che sarebbe meglio chiamare “opere di accompagnamento” concordate con i sindaci: interventi fondamentali sulle ciclovie, miglioramento della logistica, iniziative che impattano sulla qualità della vita delle persone».