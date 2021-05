Acquisti online: è boom di ricerche per l’attrezzatura professionale

Sono sempre di più le aziende che decidono di acquistare attrezzature professionali sul web: i vantaggi vanno dalla possibilità di avere una vetrina virtuale molto variegata a quella di ordinare quanto necessario in pochi click direttamente da un dispositivo elettronico.

Tutto questo viene reso possibile da portali ben organizzati, con un’interfaccia molto intuitiva e di facile utilizzo, che semplificano notevolmente il processo di selezione e di acquisto del prodotto.

A questo proposito, tra le realtà di riferimento più apprezzate dagli utenti si inserisce senza dubbio Giffi Market, e-commerce specializzato nella vendita di attrezzatura professionale di qualità, ideale per assicurare ottime prestazioni nei contesti lavorativi più diversi.

Attrezzature per l’edilizia

Il campo dell’edilizia può estendersi fino a raggiungere quello delle ristrutturazioni e delle grandi opere pubbliche e sono molteplici le attrezzature necessarie per sopperire alle diverse necessità. Tra di esse, ci sono ad esempio le betoniere, indispensabili laddove sia necessario avere una mescola di calcestruzzo sempre pronta all’uso. La betoniera non è solo quella autocarrata di grandi dimensioni, ne esistono anche versioni portatili da trasportare più comodamente in cantiere, alimentate elettricamente o persino con motori a scoppio. La struttura è molto semplice e versatile e consta di ruote poste da un lato e una manovella per lo sversamento posta su quello opposto. La peculiarità di questi attrezzi è nel consentire alle varie componenti di miscelarsi continuamente essendo sversate solo quando sia necessario. Allo stesso modo, per arrivare ad altezze più o meno modeste possono tornare utili ai professionisti scale e trabattelli da posizionare dove serve. La loro struttura li rende adatti anche a lavori da svolgere in ambienti interni, ad esempio per imbiancare o per posizionare della carta da parati. Oltre a una struttura che può avere dimensioni diverse, nella parte inferiore sono presenti rotelle atte allo spostamento e di solito sono smontabili per poter essere trasportati ovunque. Per quanto concerne scavi e simili, un escavatore è un altro attrezzo indispensabile per taluni professionisti, che si ritroveranno ad adattare vari tipi di benna, di trivella o persino di trincia per sopperire alle varie lavorazioni. Scavare terreni, sfalciare argini e sollevare rocce sono tutte operazioni che possono essere effettuate adattando ad escavatori e mini escavatori il complemento corretto. Online la varietà è veramente molta, ma bisogna prestare attenzione alle varie misure per non sbagliare aggancio e studiare bene le caratteristiche tecniche di ogni elemento.

Attrezzature per la pulizia

Una lavapavimenti professionale consente di ripulire efficacemente i grandi spazi di un centro commerciale o di un ufficio con il supporto di un singolo operatore che la direzioni dove serve. Le grandi spazzole e il serbatoio d’acqua possono essere alimentati sia elettricamente, per una maggiore durata, che a batteria, per aree più ridotte. Vi sono versioni perfette per superfici in pendenza o per raggiungere gli angoli più nascosti. Una lisciatrice può essere considerata un attrezzo adatto anche al lavoro edile, in quanto consente di rendere proprio liscia una pavimentazione, livellandola perché risulti lucida e compatta. I manici da cui si trasporta sono anche pieghevoli così da renderne il trasporto semplice in ogni occasione. Infine, vi sono ambienti dove occorre procedere con la nebulizzazione di prodotti detergenti e un buon nebulizzatore può fare davvero la differenza. Si presenta come una sorta di estintore con capacità che arriva fino a 50 litri e il lungo tubo può essere direzionato dove si necessita depositare il sapone prima del risciacquo. Anche tale dispositivo è dotato di ruote per un più agevole spostamento.