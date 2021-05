Cade da un muretto alto quattro metri, anziana soccorsa dai vigili del fuoco nel Catanzarese – VIDEO

BORGIA Questa mattina, in località Fora nel Comune di Borgia, in provincia di Catanzaro, una donna 75enne per cause accidentali è caduta da un muretto alto circa 4 metri situato all’interno del terreno di proprietà. Dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa del 115, è subito intervenuta una squadra delle sede centrale dei vigili del fuoco. Il loro intervento è valso al recupero della malcapitata che è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.