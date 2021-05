Vaccini, sono oltre 900mila le dosi somministrate in Calabria

LAMEZIA TERME Sono in tutto 901.327 le vaccinazioni effettuate (secondo il report aggiornato alle 6:13 di questa mattina) in Calabria. Le dosi consegnate nella nostra regione sono in tutto 1.002.850, con una percentuale dell‘89,9% che pongono la Calabria davanti a Sardegna, ultima, e altre regioni come Lazio, Valle d’Aosta, Friuli, e la Provincia autonoma di Bolzano.

Open vax weekend

Oggi prosegue, intanto, il secondo giorno dell’Open vax weekend promosso da Regione Calabria, commissario della Sanità, Protezione civile, Difesa, Aziende sanitarie e Croce rossa, con l’obiettivo di completare la fascia degli over 80, dalla quale mancano circa 20mila persone da vaccinare.

Secondo il report, inoltre, sono 148.624 le dosi somministrate proprio agli over 80; 304.997 ai soggetti fragili; 85.576 alla fascia 70-79 anni; 75.889 a quella 60-69 anni e 90.462 al personale sanitario.