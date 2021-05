Belvedere, controlli dei Nas nella clinica Tirrenia Hospital

BELVEDERE I carabinieri del Nas di Cosenza, guidati dal capitano Vincenzo Pappalardo, hanno eseguito alcuni controlli nella clinica “Tirrenia Hospital” di Belvedere Marittimo che appartiene ad un gruppo di aziende del territorio calabrese collegate, tutte facenti riferimento all’Amministratore unico della società, Giorgio Crispino. I militari – su delega della procura – hanno effettuato alcune verifiche in riferimento al personale in servizio durante il turno di notte e nel reparto della riabilitazione. Gli accertamenti riguardano il numero di medici e personale sanitario impegnato a seguire i vari pazienti.

Il caso dell’infermiera licenziata

Della struttura ci siamo occupati anche in relazione ad un licenziamento di una infermiera in servizio. Un caso finito in tribunale e di cui ancora si attende l’esito. (NE ABBIAMO PARLATO QUI) (f.b.)