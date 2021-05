Il centrodestra verso candidati civici alle Comunali. Ma non alle Regionali in Calabria

ROMA Ancora nessun nome ufficiale, né per le Comunali nelle grandi città né per le Regionali in Calabria, dove l’unica candidatura resta quella del parlamentare di Forza Italia Roberto Occhiuto. E, secondo quanto si apprende, al termine del tavolo del centrodestra sulle amministrative, sarebbe stato avanzato un distinguo: sì alla scelta di profili civici per le Comunali, mentre in Calabria la scelta dovrebbe invece convergere su una figura politica. Primo passo per un identikit, dunque, che non si discosterebbe da quello del deputato cosentino. Servirà, però, almeno un altro vertice per far emergere nomi ufficiali. Al termine dell’incontro – nel quale non sarebbero mancate frizioni tra Meloni e Salvini, già divisi più che mai sulla presidenza del Copasir – è stata diffusa una nota nella quale si conferma che «il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente».

«Proprio per questo – aggiunge la nota – ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti». La riunione di oggi si è svolta, come da prassi comunicativa, «in un clima di grande collaborazione: lo stesso non si può dire del fronte opposto, dal momento che Pd e Cinquestelle non sono stati capaci di raggiungere un accordo e si presenteranno divisi agli elettori con progetti disomogenei. Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia e Rinascimento sono concordi nel voler mettere in campo candidature civiche, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni». Candidature civiche che non dovrebbero trovare spazio in Calabria. Ci si aggiorna, dunque, al prossimo vertice.