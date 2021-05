Niente posti per un malato di tubercolosi: da 5 giorni è ricoverato al pronto soccorso di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO È giunto al “Giannettasio” di Corigliano Rossano ormai cinque giorni fa e da allora si trova in isolamento in una delle sale del pronto soccorso che prima erano dedicate ai pazienti Covid.

L’uomo, di origini africane, è risultato affetto da tubercolosi. È giunto a all’ospedale di Rossano da un comune dell’hinterland ed è in attesa di un posto in uno dei reparti specializzati in malattie infettive degli ospedali hub calabresi.

Il problema, però, è sempre lo stesso: la carenza di posti letto. E così da cinque giorni è curato dai medici e dagli infermieri del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dello spoke di Corigliano Rossano, diretto dal dottor Natale Straface

I medici del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Rossano, continuano la ricerca di un posto letto in un reparto specializzato perché il paziente è in isolamento in spazi poco idonei. (lu.la.)