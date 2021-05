“Vaccino a domicilio”, avviata la campagna nella Locride

LOCRI Avviata nella Locride la campagna “vaccino a domicilio” anche con il personale dell’Esercito Italiano. A darne notizia è il sindaco, Giovanni Calabrese. Oggi, insieme al presidente del Comitato dei Sindaci, Giuseppe Campisi, si è tenuto un vertice a Locri con il generale Saverio Pirro, il colonnello Gaetano Luigi Nappi e il tenente Giacomo Paolanti con il team sanitario, composto dai marescialli Miriam Gelo, Dalila Quarato, e dal caporal maggiore Lattanzi, per dare il via alla campagna di vaccinazione a domicilio con il personale dell’Esercito Italiano.

Con il Generale Pirro, ha spiegato il primo cittadino, si è condiviso l’obiettivo di «vaccinare tutti e vaccinare subito. Un ringraziamento – ha concluso Calabrese – al generale Pirro e all’Esercito Italiano per l’attenzione dedicata alla Locride».