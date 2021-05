LAMEZIA TERME È prevista per domani mattina, dalle 9, l’inaugurazione dell’aula bunker di Lamezia Terme, teatro già da qualche mese del maxi processo “Rinascita-Scott” contro la ‘ndrangheta calabrese. All’inaugurazione, posticipata nei mesi scorsi per via dell’emergenza Covid-19, prenderanno parte il presidente della Corte d’Appello, Domenico Introcaso, il presidente della giunta regionale, Nino Spirlì e anche il direttore generale del ministero della Giustizia.