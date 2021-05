Crotone, blitz delle fiamme gialle in Comune: nel mirino l’ufficio Urbanistica

CROTONE Blitz della Guardia di finanza questa mattina all’Ufficio urbanistica del Comune di Crotone. I militari, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno proceduto all’acquisizione di faldoni e al sequestro di computer e telefonini di alcuni dipendenti. Non sono molte le notizie trapelate. Si sa solo che alcuni di loro hanno piantonato l’ingresso degli uffici, evitando così l’entrata e l’uscita, mentre altri all’interno procedevano all’acquisizione di documenti riguardante costruzioni avviate nel 2018, quando il Comune non era amministrato dall’attuale esecutivo. Non si sa se le costruzioni riguardano territori costieri o terreni interessati da altre lottizzazioni. Ci sono voci discordanti che si rincorrono e si sa solo che il territorio è quello di Margherita (Contrade Nord). Potrebbero essere quattro gli avvisi di garanzia consegnati questa mattina: due riguarderebbero gli autori di un presunto abuso edilizio e due dirigenti del Comune. Le voci parlano di un avviso di garanzia all’attuale dirigente all’Urbanistica del Comune pitagorico, Elisabetta Dominijanni, che nel 2018 non era in servizio. La sua responsabilità sarebbe quella di non essere intervenuta per bloccare il presunto abuso.