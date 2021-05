Crotone, sette avvisi di garanzia per un presunto abuso in località Margherita

CROTONE Sono sette gli avvisi di garanzia consegnati questa mattina dalla Guardia di finanza di Crotone per un presunto abuso consumato in località Margerita. L’indagine condotta dalla Guardia di finanza è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. Cinque dei destinatari sono, a vario titolo, dipendenti comunali che lavorano presso l’Ufficio urbanistico del Comune a cui si aggiunge il proprietario di un terreno e l’esecutore dei lavori. Non ci sono notizie ufficiali, ma secondo quanto si apprende dovrebbe trattarsi di uno sbancamento di un terreno. L’unica cosa certa, oltre al numero degli indagati, riguarda l’attività messa in campo questa mattina dai baschi verdi della Guardia di finanza che operano nella provincia pitagorica. Si sono presentati al palazzo comunale ed alcuni di loro hanno proceduto a bloccare l’accesso e l’uscita dall’Ufficio urbanistico, mentre altri militari procedevano all’acquisizione di faldoni e al sequestro dei cellulari degli indagati e di alcuni computer. Si sa anche che il presunto abuso sarebbe stato perpetrato nel 2018, quando alcuni dei dipendenti a cui è stato notificato l’avviso non erano ancora in forza al Comune di Crotone. Questi sarebbero accusati di non avere proceduto a bloccare le attività messe in atto dal proprietario del terreno e dalla ditta che ha eseguito i lavori.