«Il Sud è finalmente tornato», lo spot del ministero per la ripartenza estiva – VIDEO

ROMA Dal profumo del mare e dell’olio, al suono delle campane. E poi i meravigliosi scorci di San Nicola Arcella, Matera, la costiera amalfitana. «Dopo questo lungo anno, il Sud è finalmente tornato». Lo scrive sui suoi social il ministro per il Sud e la cooperazione territoriale, Mara Carfagna, che lancia la campagna #BentornatiAlSud in vista della stagione turistica. «È sicuro ed è pronto ad accogliere vecchi e nuovi amici nelle sue città d’arte, con la sua storia millenaria, il suo mare cristallino, i suoi borghi incantati. È ora di riaprire le porte del nostro Mezzogiorno e di ripartire con più forza di prima. Per questo, diffonderemo il video all’estero grazie alla collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, attraverso la nostra rete diplomatica».

Testimonial è l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, secondo il ministro, «il volto giusto per dare il benvenuto a tutto il mondo».

Video