Bellanova: «Il rilancio del Sud è un’occasione per il Paese»

CATANZARO «Non si dà un rinnovato ruolo dell’Italia nello scenario mediterraneo se non si recupera compiutamente il gap di sviluppo e di dotazione infrastrutturale tra aree del Paese e soprattutto tra Nord e Sud. La piattaforma logistica nel Mediterraneo che il Mezzogiorno è, ha bisogno di qualità integrata per esplicare tutto il potenziale di cui è capace». Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova, ospite del webinair del Consiglio generale Unindustria Calabria dedicato al tema “Infrastrutture e mobilità sostenibili per il rilancio del Mezzogiorno”. «Noi oggi – ha aggiunto Bellanova, passando poi a illustrare gli investimenti per la mobilità in Calabria previsti nel Pnrr, quelli sul Porto di Gioia Tauro e gli interventi per le Zes – parliamo di pianificazione strategica delle infrastrutture, di qualità delle reti di trasporto, di mobilità sostenibile e di efficientamento delle reti di mobilità su scala regionale, di economia del mare, e siamo tutti consapevoli di come proprio in Calabria questo sia tema straordinariamente rilevante e complesso. Allo stesso tempo, abbiamo a disposizione una nuova e più forte determinazione del sistema economico e produttivo del Mezzogiorno rispetto alla posta in gioco; una capacità di fare squadra tra sistemi imprenditoriali del Mezzogiorno, come dimostra il lavoro di rete delle otto Confindustrie meridionali, viatico determinante per un radicale cambio di passo rispetto alla storica solitudine e autoreferenzialità delle imprese meridionali; una pianificazione strategica che ci impegnerà nei prossimi anni e che significherà messa in moto di ulteriori investimenti pubblici e attrazione di investimenti privati».