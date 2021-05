Il video che celebra Tropea “Borgo dei borghi” fa il boom di visualizzazioni

TROPEA Un’idea che ha avuto subito successo nel web e che è stata apprezzata anche dal ministro Mara Carfagna che sui propri social ha scritto: «Michele Gaetano mi ha mandato questo bel video che celebra il ritorno alla libertà e la bellezza della Calabria e del nostro Sud. Mi ha emozionato e credo emozionerà anche voi». L’interpretazione di “Vivo per lei” a cura di Michele Gaetano e Valeria Cricrì, rispettivamente al sax e al violino ha conquistato tantissimi spettatori in poco tempo. I protagonisti della performance sono Michele Gaetano di Spilinga classe ’95 e Valeria Cricrì di Vibo classe ’97, entrambi diplomati al conservatorio, insegnanti di musica e studenti di medicina, due persone determinate a realizzare i propri sogni e a dare il loro contributo per la loro terra. «L’idea è stata nostra- racconta Michele al Quotidiano del Sud – volevo omaggiare il “Borgo dei borghi” con l’energia della musica. Insieme a Valeria, che è anche la mia ragazza, abbiamo scelto “Vivo per lei”, perché è uno dei brani più importanti della musica italiana, capace di arrivare letteralmente a tutti».

Trentamila le visualizzazioni in due giorni

Il video, realizzato senza alcun contributo, è stato girato lo scorso 17 maggio. «Volevamo una giornata adamantina – affermano Michele e Valeria – perché musica e colori rappresentano il sodalizio della vita. Siamo stati registrati dal videomaker Massimo Demasi, mentre ha curato l’audio Francesco Merante. Abbiamo lanciato il video sui social il 22 maggio». Circa 30mila le visualizzazioni tra Facebook e Instagram nelle prime 48 ore e poi a seguire altre decine di migliaia. «Abbiamo avuto fiducia nei social – commenta Michele – perché riescono nel miracolo di diffondere un contenuto velocemente e trasversalmente. L’idea che persone residenti anche in altre nazioni abbiano condiviso il nostro video, ci entusiasma. Ciò significa che si sono lasciati trasportare dall’emozione, che hanno sognato da dietro uno schermo». Michele per i risultati ottenuti ci tiene a ringraziare uno tra i suoi maestri, Pino Ferraro: «Una persona importante nel mio percorso musicale, che mi ha sempre incoraggiato e stimolato. Così come fondamentali sono stati, sia per me che per Valeria, i colleghi delle scuole e gli alunni».