Nasce itTropea, Maria Scaramuzzino a capo del team che promuoverà il Borgo 2021

TROPEA Il network internazionale italiani.it dedica un portale alla Perla del Tirreno che aver conquistato il titolo di “Borgo dei borghi” raggiunge un altro importante traguardo «perché questa cittadina sul mare non è solo ‘la perla della Cosa degli Dei’, è un gioiello calabrese, meta di turismo internazionale e con un panorama suggestivo e mozzafiato a strapiombo sul mare». A capo del team che lavorerà alla promozione territoriale di Tropea c’è Maria Scaramuzzino, la direttrice responsabile di italiani.it che, essendo calabrese, curerà in prima persona la squadra che si dedicherà a far conoscere al mondo le eccellenze di questa realtà. «Tropea è una delle località turistiche calabresi conosciute in tutto il mondo – afferma Scaramuzzino – che da qualche settimana ha un blasone in più: infatti la suggestiva cittadina che si affaccia sul Tirreno ha ottenuto il riconoscimento di Borgo dei Borghi per il 2021. Un traguardo ambìto che la proietta ulteriormente tra le mete più gettonate dell’estate che nel Sud Italia è già arrivata con il suo sole caldo e i suoi colori brillanti».

Il portale itTropea racconterà storia, arte, tradizioni e buona cucina

«Il grande network di italiani.it non poteva non dar spazio a Tropea, perla del Tirreno, su cui sono puntati i riflettori del turismo internazionale. È, infatti, online itTropea – conclude la direttrice di italiani.it – l’iCittà che racconta storia, cultura, tradizioni, arte, buona cucina e tanto altro ancora sul Borgo più bello d’Italia. Tropea non è solo mare cristallino e spiagge incastonate fra le rocce ma è anche un antico borgo tutto da scoprire. Un viaggio tra antiche chiese, viuzze, palazzi nobiliari, affacci sul mare: un’avventura che è una full immersion in un territorio che custodisce tesori infiniti, frutto delle tante contaminazioni culturali che si sono susseguite nei secoli. E, allora, se volete conoscere i tanti volti della perla del Tirreno che quest’anno è anche il Borgo più suggestivo del Belpaese, seguiteci su itTropea».