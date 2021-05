L’Udc azzera tutte le cariche. Testa: «Liste già pronte»

CATANZARO «L’Udc entra nel vivo della sua fase organizzativa e prosegue gli incontri sui territori al fine di definire le proprie liste in vista delle elezioni regionali». Lo riporta una nota del commissario regionale del partito il deputato Nunzio Testa che «ha già raccolto la disponibilità di diverse personalità provenienti dal mondo della società civile, delle professioni, degli amministratori pubblici e dell’associazionismo». «In tutte e cinque le province calabresi – è detto – il quadro è abbastanza delineato e, già da qualche mese, la compagine elettorale dello scudocrociato è ormai definita ed è pronta a schierarsi al fianco di colui il quale sarà il candidato alla presidenza della Giunta regionale per la coalizione del centrodestra».

«Sotto l’aspetto organizzativo – conclude la nota – con l’avvento del Commissariamento, tutte le altre cariche, sia regionali, che provinciali e comunali, sono di fatto azzerate ed è per questo che, lo stesso onorevole Testa, darà vita, nelle settimane a venire, ad una struttura organizzativa, che avrà il compito di coadiuvarlo nella fase pre e post elettorale ed in quella che sarà l’organizzazione territoriale del partito, che, di fatto, resta una forza moderata attrattiva, soprattutto per chi si rivede nei valori e negli ideali del Partito popolare europeo».