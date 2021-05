Cosenza, l’impresa di Salvatore Caligiuri: 24 ore di corsa sulla pista di atletica

COSENZA Salvatore Caligiuri, 40enne istruttore di functional training ed O.C.R. nella sua palestra “Functional Fight” a Rende, è riuscito nell’impresa folle di correre per 24 ore – senza mai fermarsi – sulla pista di atletica dello stadio di Cosenza. La struttura sportiva è stata messa a disposizione, in via del tutto eccezionale, per consentire all’atleta di compiere l’impresa. Salvatore Caligiuri, originario di Pallagorio, vive a Montalto Uffugo. Un mese fa, con la bici, ha compiuto tutto il giro delle coste calabresi, percorrendo 602 km in 3 giorni.