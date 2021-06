Diseguaglianze e parità di genere nel dibattito di “Zonadem”

COSENZA Ospite di “Zonadem” la viceministra agli Esteri Marina Sereni e l’euro parlamentare Laura Ferrara per parlare di disuguaglianze di genere e pari opportunità.

«Ogni euro speso dovrà avere una ricaduta sulla parità di genere, perché la partita delle diseguaglianze è la prima da giocare e da vincere». Così, si espressa la vice ministro agli affari esteri, Marina Sereni, intervenendo all’incontro organizzato da Zonadem sul tema “Pari opportunità: Donne e Recovery Plan”. Con questa quarta iniziativa, introdotta da Giovanna Buffone e coordinata da Giovanna Oliverio (entrambe componenti del direttivo Zonadem) abbiamo voluto proseguire il discorso sui temi legati alle occasioni di ripresa e di sviluppo che il PNRR offre alla Calabria – ha dichiarato Mimmo Bevacqua fondatore di zonadem e consigliere regionale PD- Ringrazio per il suo intervento la componente della direzione nazionale PD Anna Pittelli e l’europarlamentare M5S Laura Ferrara per il suo contributo fattivo e concreto. Nel trarre le sue conclusioni Bevacqua ha ribadito che il successo o il fallimento del PNRR dipenderà dalla capacità delle varie istituzioni interessate a risanare le disparita di genere, generazionali e territoriali.