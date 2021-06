Forza Italia, Luigi Aloisio nuovo coordinatore dell’Area del Basso Ionio

CATANZARO Riprende l’attività organizzativa di Forza Italia attraverso la nomina di coordinatori territoriali nell’ambito della provincia di Catanzaro. Forza Italia, nonostante le difficoltà del momento, continua la sua azione di radicamento su tutto il territorio regionale in vista delle prossime competizioni elettorali. A comunicarlo con una nota il coordinatore provinciale di Catanzaro Domenico Tallini che, d’intesa con il coordinatore regionale Senatore Giuseppe Mangialavori, ha conferito la nomina di coordinatore del basso ionio catanzarese al Sindaco di San Sostene Luigi Aloisio. «È nostra intenzione – si legge nella lettera di nomina – procedere alla individuazione di una classe politica affidabile e capace, in grado di garantire al nostro partito una prospettiva di crescita e una sana rappresentanza territoriale».

«Con l’auspicio – conclude – che saprai rendere il nostro partito aperto al contributo di quanti vorranno coadiuvarti in questo compito».