Catanzaro, 15enne scivola nel vuoto fra gli scogli: salvato dai vigili del fuoco

CATANZARO I vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina con supporto di autoscala e squadra della sede centrale, sono intervenuti nel quartiere marinaro di Catanzaro per il soccorso a un giovane 15enne.

Il ragazzo mentre camminava sul muretto di delimitazione del primo braccio del porto è scivolato tra gli scogli in una intercapedine larga circa 60cm e profonda qualche metro

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, con ausilio di autoscala, barella toboga e tecniche speleo-alpino fluviale, al recupero del malcapitato che ha riportato numerose ferite seppur cosciente. Il giovane è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto nella struttura ospedaliera. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.