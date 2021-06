Graziano: «Bene Conte, ora si facciano le Primarie»

CATANZARO «Apprezziamo l’intervento dell’ex premier Giuseppe Conte sulla situazione politica in Calabria riteniamo che l’analisi sia giusta e condivisibile. Il tavolo delle forze progressiste e il confronto nel merito delle priorità programmatiche è stato già avviato da mesi ora bisogna scegliere chi deve guidare la coalizione, le cui porte sono aperte a tutto il campo largo di forze di centrosinistra». Il commissario regionale del Partito democratico Giuseppe Graziano risponde così all’ex premier Giuseppe Conte che, oggi, ha aperto alle trattative per ampliare il tavolo del centrosinistra e indicato in un esponente della società civile il profilo del prossimo candidato. Per Graziano il candidato del Pd resta Nicola Irto (che ha ritirato la propria disponibilità in un’intervista a L’Espresso). «Irto – scrive il commissario dem – ha dato la disponibilità con un gesto di generosità alla costruzione di un’alleanza vasta attraverso le primarie e crediamo che questa sia la strada giusta da seguire per favorire il massimo della partecipazione civica».