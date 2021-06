Arte, musica e teatro: Catanzaro punta al “Polo mediterraneo delle Arti della Calabria”

CATANZARO Prende ufficialmente forma il “Polo mediterraneo delle Arti della Calabria” con cui la città di Catanzaro si presenterà al Miur come punto di riferimento in ambito regionale per la formazione, promozione e produzione in campo artistico, teatrale e musicale. La giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha dato il via libera allo schema di protocollo d’intesa per la costituzione di un “politecnico delle arti”, ai sensi della legge nazionale n. 508/99, che vedrà la nascita di una rete di collaborazione tra le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale attive sul territorio. Il Polo calabrese vede il sostegno istituzionale delle amministrazioni comunale e provinciale di Catanzaro, mentre a siglare l’intesa, come prime realtà aderenti, saranno l’Accademia di Belle Arti, l’Istituto Superiore di Studi musicali “Tchaikovsky”, l’Università Magna Graecia e la Fondazione Politeama.

Abramo: «Valorizzazione delle vocazioni artistiche del nostro territorio su scala nazionale»

«L’obiettivo complesso su cui stiamo lavorando da diverso tempo – evidenzia il sindaco Abramo – è quello di dare vita ad una rete sinergica in grado di mettere in campo azioni integrate di attività didattica, di produzione artistica, di ricerca e sperimentazione accademica. Nel rispetto dei requisiti di legge, il Polo delle Arti, che rilancia il ruolo della città Capoluogo di regione, contribuirà alla valorizzazione delle vocazioni artistiche del nostro territorio su scala nazionale. Punteremo anche sul ruolo dell’Università per promuovere un sistema didattico innovativo, tra ricerca e produzione, per la crescita dei giovani talenti e dell’indotto economico e sociale». Il progetto e i dettagli delle attività saranno illustrati più ampiamente in una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime settimane.