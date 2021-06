Catalfamo: «Nuovo impulso per le infrastrutture joniche»

CORIGLIANO ROSSANO Infrastrutture joniche e politica “interna”. Saranno questi i temi al centro della trasmissione “Un eco dallo Jonio”, il talk che racconta il nord-est calabrese, prodotto da L’altro Corriere Tv e dal Corriere della Calabria.

Ospiti della serata l’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo e l’ex vicesindaco di Corigliano, Franco Oranges.

La Catalfamo, collegata in remoto, farà il punto sulle infrastrutture ioniche, la strada ferrata i cui lavori di elettrificazione sono ormai fermi da mesi, il futuro ed i costi-benefici della Frecciargento Sibari-Bolzano, le trasversali ferroviarie ed i collegamenti in coincidenza con le frecce ed i treni in viaggio sulla dorsale tirrenica, in direzione sud – per l’aeroporto di Lamezia terme – e verso nord. «Abbiamo chiesto un incontro a Rfi – spiegherà l’assessore Catalfamo – per capire come stanno procedendo i lavori di elettrificazione nella Sibaritide, ma anche a sud di Catanzaro».

E poi la statale 106, la Sibari-Rossano a quattro corsie e le ipotesi di finanziamento di un opera che ancora sembra essere in fase embrionale. «Nel nuovo nel nuovo contratto di programma con Anas – accennerà l’assessore sull’argomento – di inserire tutti gli interventi di completamento e e le opere di nuova costruzione. In proposito abbiamo già approvato due delibere di giunta regionale».

Negli studi di Corigliano Rossano, ospite di Luca Latella, Franco Oranges parlerà di fusione, delle polemiche sorte nel corso del processo, proverà a spiegare perché a due mesi dal referendum l’Amministrazione coriglianese aveva provato a revocare l’atto di impulso con il quale si è poi delegato il popolo a decidere attraverso le urne e risponderà alle domande sull’area in cui insiste il palazzetto dello sport di Insiti, oggi al centro di un procedimento giudiziario per usucapione.

L’appuntamento è per questa sera alle 21,00 su L’altro Corriere Tv (canale 211 del digitale terrestre), ed in streaming sul sito internet, sulla pagina Facebook e sul Corriere della Calabria