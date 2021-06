«Calabria: la sicurezza prima di tutto!»

CATANZARO I sindacati del Comparto Sicurezza e Difesa rappresentati dalle presenti sigle sindacali, ringraziamo il presidente della commissione anti ‘ndrangheta ed i componenti, per il gentile invito alla riunione odierna programmata per le ore 12 nell’aula Commissioni del Consiglio regionale di Reggio Calabria con all’ordine del giorno seri problemi sociali che impediscono lo sviluppo calabrese. «Visto il protrarsi del notevole ritardo dell’orario previsto per l’inizio dei lavori – di oltre due ore – le sigle firmatarie, per altri impegni istituzionali già assunti, decidevano di non partecipare ai lavori. Si auspica che ad un tema così delicato, in futuro sia data la giusta attenzione che merita, ritenuto che la sicurezza sia da considerarsi come priorità».

SIULP

SIAP

FSP Polizia di Stato

Fed. COISP MOSAP

USIP

SIM Carabinieri

NSC Carabinieri

USIC Carabinieri

USIF Finanza

SILF Finanza