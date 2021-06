«Catanzaro-Crotone in mezz’ora progetto prioritario»

CATANZARO «Catanzaro-Crotone in mezz’ora è un progetto su cui insisto da tempo e per la cui realizzazione occorre convogliare tutte le istanze rappresentative dei territori coinvolti, la Regione, che già l’anno scorso con l’assessore alle Infrastrutture Domenica Catalfamo l’ha definito “prioritario”, e il Governo che con il Recovery plan ha l’obbligo di ridurre i divari di cittadinanza Nord-Sud». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro: «Buona la notizia della riunione dei sindaci presso la Provincia di Catanzaro per l’approvazione dello studio di fattibilità del tracciato della nuova 106 realizzato dall’Anas. L’area centrale della Calabria, il ventre molle del sistema-regione, ha la necessità di avere una strada che garantirebbe una maggiore interconnessione con le altre infrastrutture strategiche portuali, ferroviarie e aeroportuali e coniugherebbe le istanze economico-produttive dei comuni più interni, dando impulso allo sviluppo economico e sociale, con la vocazione turistica di un’area che ha grandi potenzialità da esprimere. Pertanto – aggiunge Pitaro – ho chiesto al presidente Pierluigi Caputo di inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima riunione della Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale, per avere direttamente dall’Assessore competente ragguagli puntuali sullo stato dell’arte di quest’opera che deve poter contare su finanziamenti certi per essere completata in tempi ragionevoli. Soprattutto al Sud e in Calabria, se si vuole incidere nel ritardo di sviluppo che rende l’Italia un’anatra zoppa in Europa, servono investimenti su progetti strategici. È questa la chiave di volta per avviare dinamiche strutturali di crescita. Il momento favorevole impone di conseguire, con uno sforzo energico e collettivo, questo obiettivo che potrà mutare in senso positivo il futuro di questa parte dell’area centrale con benefici per tutta la Calabria».