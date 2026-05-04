Iran,15 missili e 4 droni abbattuti dagli Emirati

Alta tensione

Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che quattro missili sono stati lanciati dall’Iran: tre sarebbero stati intercettati, mentre uno sarebbe caduto in mare. Successivamente è stato reso noto che un vasto incendio è divampato nel sito petrolifero di Fujairah, in seguito a un attacco con droni proveniente dall’Iran. In serata il quadro è ancora più chiaro. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che i sistemi di difesa aerea del Paese hanno contrastato 12 missili balistici, tre missili da crociera e quattro droni. Lo scrive Iran International.

La replica

L’Iran «non aveva intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti», ha affermato la televisione di Stato iraniana, citando un alto funzionario rimasto anonimo, dopo che Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di quattro missili da crociera provenienti dall’Iran. Gli Emirati hanno definito gli attacchi, che avrebbero incluso anche l’impiego di droni, una «pericolosa escalation». Si tratta dei primi raid dopo il cessate il fuoco tra Teheran e Washington e arrivano dopo l’annuncio di Donald Trump sull’avvio di un’operazione per ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz.

La difesa

Secondo quanto riferito alla Cnn da una fonte a conoscenza dei fatti, un sistema di difesa aerea israeliano schierato negli Emirati Arabi Uniti sarebbe stato coinvolto nell’intercettazione dei missili iraniani. Israele avrebbe dispiegato segretamente negli Emirati un sistema Iron Dome, insieme ai militari incaricati del suo funzionamento, all’inizio della guerra con l’Iran, rafforzando così le difese del Paese del Golfo. Lo schieramento, riportato per la prima volta da Axios, rappresenterebbe un segnale della crescente cooperazione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Nelle operazioni di intercettazione potrebbero essere stati impiegati anche altri sistemi di difesa aerea. Almeno tre missili sarebbero stati abbattuti, secondo quanto riferito dalle autorità, ma non è ancora chiaro quanti siano stati intercettati dal sistema Iron Dome.