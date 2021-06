Le cravatte di Talarico protagoniste al G7 in Inghilterra

CATANZARO «Il Presidente Mario Draghi, coglie l’occasione di questo evento internazionale – si legge in una nota – per esprimere la sua vicinanza ad uno dei comparti che ha più sofferto durante la pandemia: la moda, decidendo di rappresentarla con un azienda di eccellenza dell’artigianalità italiana e nel contempo rilanciare questo settore.

Maurizio Talarico, fondatore della prestigiosa casa di moda, e Tiziano Talarico ringraziano il presidente Draghi e la presidenza del Consiglio dei ministri, per aver scelto «la nostra azienda come cadeaux al G7 di Carbis bay». «Credo che il presidente Draghi, abbia deciso scegliendo la moda, di esprimere la propria sensibilità al comparto che rientra fra quelli più colpiti dalla crisi economica-sanitaria. Mi sento onorato ed orgoglioso, di rappresentare, con i miei manufatti l’Italia in questo importante evento internazionale e spero che sia d’auspicio per una pronta ripartenza di tutto il setto» dice Maurizio Talarico.

I doni

«I doni dell’azienda Talarico prevedono 5 cravatte sartoriali e due foulard, realizzati con seta italiana pregiata in twill, realizzate a mano, con la ormai famosa cucitura a forma di “X” simbolo della maison e dell’artigianalità dei prodotti. Le confezioni sono personalizzate con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la dicitura: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nastro Tricolore. Per Talarico, non è la prima volta a rappresentare il made in Italy, negli anni passati è stato fornitore per il G7 di Taormina per i Capi di Stato, fornitore ufficiale per l’Expo di Dubai 2021 è fornitore di molti capi di stato che indossano le Cravatte Talarico, come simbolo di eleganza e di stile tutto italiano»