Locatelli: «AstraZeneca solo ad over 60. Per gli altri vaccini a mRna++»

ROMA «Il Cts ha raccomandato per le prime dosi di vaccinazioni di riservare le dosi di AstraZeneca per coloro che abbiano età uguale o superiore a 60 anni. Per fascia sotto i 60 anni c’è invece la raccomandazione per i vaccini a mRna. In questo contesto epidemiologico mutato il Cts in dialogo stretto con Aifa e le altre istituzioni sanitarie del paese, ha ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni all’uso del vaccino AstraZeneca perchè essendo mutato lo scenario il rapporto tra benefici e potenziali rischi legati a trombosi rare cambia in funzione dell’età ma anche del mutato scenario». Lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa a cui ha partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario Francesco Figliuolo e del portavoce del Cts, Silvio Brusaferro.

«Per le seconde dosi – ha annunciato Locatelli – si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare una stessa dose dello stesso vaccino per over 60, mentre per gli under 60 pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti, la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa».

Facendo il punto sull’andamento delle vaccinazioni, poi il coordinatore del Cts ha detto che «Il 45% della popolazione ha ricevuto almeno uan dose e quasi 1 su 4 ha ricevuto l’intero ciclo di vaccinazioni e ciò ha consentito di registrare tutta una serie di miglioramenti dei parametri epidemiologici e siamo a 600 posti di terapie intensive mentre ad aprile eravamo ad un numero 6 volte superiore».

Figliuolo: «La decisione su Astrazeneca avrà impatto su piano vaccini»

La decisione di somministrare Astrazeneca solo agli over 60 «avrà qualche impatto sul piano» vaccinale ma «sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare questo impatto». Ha detto poi il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che in ogni caso c’è la «sostenibilità logistica» per cambiare il piano.

Speranza: «Dal Governo indicazioni perentorie su vaccini Non solo come raccomandazioni»

«Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni». Ha voluto sottolineare il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa sull’andamento della campagna vaccinale.

«In questa fase – ha poi specificato il ministro – noi continueremo ad utilizzare il vaccino AstraZeneca secondo le indicazioni e raccomandazioni del CTS che tradurremo in maniera perentoria per l’utilizzo sui territori. La valutazione dei nostri scienziati sarà poi gradualmente aggiornata e verificheremo l’evoluzione della campagna di vaccinazione nel quadro epidemiologico e anche le opportunità di acquisti rispetto all’iniziativa Europea per la prossima annualità. Ma in questo momento noi continuiamo ad utilizzare il vaccino AstraZeneca nelle modalità che sono indicate dalla raccomandazione del CTS».

Ma da Speranza arriva ancora l’invito a non abbassare la guardia. «Finchè non avremo zero decessi avremo una sfida tutta da giocare». «Ma tutto ciò – ha aggiunto – si basa sui vaccini e anche sulla campagna di comunicazione, penso che la comunicazione più forte sia quella della realtà, delle persone che si recano tutti i giorni agli hub e trovano uno Stato che risponde. Il ministro Dadone sta inoltre predisponendo una campagna per i più giovani».