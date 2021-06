Falcone: «Abbiamo già un progetto, non ci alleiamo con chi punta al voto clientelare»

COSENZA «Ringrazio i media nazionali e regionali per l’attenzione verso la mia persona, ma io e “Primavera della Calabria” siamo già in campo per sostenere un grande progetto di profondo rinnovamento politico, che parta dal Sud, per tutto il Paese». Così Anna Falcone, dopo che il suo nome è rimbalzato come possibile proposta (in realtà già “rifiutata” da una parte del Partito democratico) per unire il centrosinistra in Calabria in vista delle Regionali. Falcone ricorda che il movimento è stato «presentato il 4 giugno scorso a Cosenza con ruoli e volti di uno schieramento che si va allargando ogni giorno di più. È un progetto che si fonda sulle persone e sulle loro storie di credibilità, impegno, coraggio, non sui partiti personali o sulla somma dei pacchetti di voti clientelari. Noi quel mondo lo combattiamo, non ci alleiamo».

«Chiunque condivida l’imprescindibilità di questo taglio netto con il passato, con le pratiche padronali, con le classi dirigenti che hanno affossato il Sud, è invitato a unirsi a noi in questa grande ed entusiasmante stagione di liberazione e rinascita della Calabria. Il resto non ci interessa», conclude l’avvocato cosentino.