Ferrovie della Calabria, vandalizzato un vagone a Catanzaro

CATANZARO Ancora un atto vandalico ai danni delle Ferrovie della Calabria. Ignoti – denuncia l’ente ferroviario – hanno colpito questa volta un vagone in sosta nella stazione di Catanzaro imbrattando sia l’interno che l’esterno della carrozza.

L’atto vandalico è avvenuto di notte ed è stata sporta denuncia contro ignoti. «Un gesto inaccettabile – sostiene in una nota Ferrovie della Calabria – a danno dei viaggiatori calcolando che è stato imbrattato un bene di pubblica utilità. Intanto la vigilanza sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili».