Spirlì: «Svolgerò il mio compito al massimo, con la Calabria e la fede nel cuore»

CATANZARO «Ringrazio Matteo Salvini che, ancora una volta, mi ha voluto dimostrare stima e affetto, senza dimenticare di riconoscere la mia lealtà al partito, la mia fedeltà alla nostra amicizia e l’impegno nel lavoro che sto svolgendo, grazie a lui e a Jole Santelli, per la mia regione in questo annus terribilis». Lo dichiara il facente funzioni Nino Spirlì.

«Né le sorti avverse, né la pandemia – aggiunge – hanno minato il progetto che tre grandi amici hanno disegnato, giorno dopo giorno, per questa terra, per questa gente di Calabria. Sarà un impegno, il mio, che continuerà un’azione istituzionale e amministrativa rivestita di umanità e di sentimento, irrinunciabili compagni di una vita diversa, ma fortemente radicata in questa terra».

«Con Roberto Occhiuto – conclude Spirlì – condivideremo il disegno di un presente e di un futuro sempre più nobili, sempre migliori. Per quanto mi riguarda, svolgerò il mio compito al massimo delle mie forze, portando nel cuore la famiglia, la Calabria e la fede».